A época de 2021 foi uma das mais entusiasmantes e renhidas de sempre, com o título a ser apenas decidido na última corrida. Para 2022 as expectativas estão lá no alto, especialmente num ano que conhecerá tantas mudanças nos monolugares. Os testes de pré-temporada já foram feitos, o que havia para experimentar já foi testado e agora é hora da ação. Mas antes disso, e para que fique a par de tudo antes das luzes se apagarem, Record preparou para si um especial onde fazemos a antevisão do que aí vem, desde as mudanças, o calendário, a análise equipa a equipa e, para terminar, os nossos palpites. Está tudo aqui!