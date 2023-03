Já não é preciso esperar mais! O Mundial de Fórmula 1 está quase a arrancar e, a poucos dias de começarmos a ouvir o roncar dos motores no Bahrain e das luzes finalmente se apagarem, Record apresenta-lhe um especial onde fazemos a antevisão do que aí vem, desde as mudanças, o calendário, a análise equipa a equipa e, para terminar, os nossos palpites. Está tudo aqui!