Carlos Sainz oferece pole position caseira à Ferrari no GP de Itália

O piloto espanhol Carlos Sainz ofereceu este sábado à Ferrari a pole position para o Grande Prémio de Itália de Fórmula 1, ao bater o holandês Max Verstappen (Red Bull) por 13 milésimos de segundo.Na prova caseira da escuderia do 'cavallino rampante', Sainz fez a melhor volta da qualificação na derradeira tentativa, ao cair do pano, rodando em 1.20,294 minutos, enquanto Verstappen, líder do campeonato, foi o segundo classificado, com o monegasco Charles Leclerc (Ferrari) em terceiro, a 0,067 segundos. "Estávamos os três no limite mas arrisquei na [curva] Ascari e na Parabólica e compensou", comentou o piloto espanhol, no final.

Esta foi a quarta 'pole position' na carreira de Sainz, primeira da temporada, num circuito em que o seu companheiro de equipa venceu em 2022. "Estou orgulhoso. Até dá arrepios. Amanhã [domingo] vou dar tudo. O Max [Verstappen] costuma ter um carro rápido nas corridas pelo que é preciso um bom arranque", sublinhou ainda. Já o holandês mostrou-se "contente por ser segundo", depois de, juntamente com a equipa, ter feito "algumas melhorias comparativamente aos treinos livres" de sexta-feira.

O britânico George Russell foi o melhor da Mercedes, na quarta posição, enquanto o compatriota Lewis Hamilton (Mercedes) não foi além do oitavo posto, à frente de Lando Norris (McLaren) e do espanhol Fernando Alonso (Aston Martin).

Enquanto os nove primeiros ficaram a cerca de meio segundo de Sainz, Alonso terminou já a 1,2 segundos, mostrando que o progresso da Aston Martin na última corrida não foi o esperado. O mexicano Sérgio Pérez (Red Bull) foi o quinto, na frente do tailandês Alexander Albon (Williams) e do australiano Óscar Piastri (McLaren).

O GP de Itália é a 14.ª corrida da temporada.