Lando Norris renova contrato com a McLaren

LANDO McLAREN.



We're pleased to announce a multi-year contract renewal with @LandoNorris. — McLaren (@McLarenF1) January 26, 2024

A McLaren oficializou esta sexta-feira a renovação de Lando Norris num contrato "prolongado por vários anos", estendendo assim o anterior vínculo do piloto de 24 anos, que vigorava até 2025.Norris mostrou-se feliz pela extensão do vínculo. "É uma sensação ótima ficar com os ‘papaya’", disse o britânico, que ingressou na McLaren como piloto júnior em 2017, referindo que se sente em casa. "Cresci com a McLaren e sinto-me em casa aqui, a equipa é como uma família para mim", acrescentou.O piloto de 24 anos, que conquistou sete pódios e ficou em sexto lugar no Mundial em 2023, assume que esta foi a sua temporada mais competitiva desde que estreou na Fórmula 1 e mostra-se confiante nos progressos da equipa, revelando a ambição de lutar por objetivos maiores na categoria. "O caminho tem sido emocionante, tivemos altos e baixos, mas a temporada passada mostrou o nosso desejo de voltar a competir na frente do grid. O trabalho que Zak [Brown, CEO da McLaren Racing], Andrea [Stella, chefe de equipa da McLaren] e toda a equipa realizaram no último ano foi incrível e estou confiante em lutar por vitórias com a McLaren. Estou animado para criar mais memórias incríveis e continuar a trabalhar arduamente com todos na MTC pelos próximos anos."Lando Norris estreou-se pela equipa de Woking em 2019 e conquistou 12 pódios e uma pole position até ao momento.