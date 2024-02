Mercedes apresentou o W15 no regresso dos 'flecha de prata'

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A escuderia Mercedes apresentou esta quarta-feira o seu monolugar para enfrentar a temporada de 2024 do Mundial de Fórmula 1, no regresso da marca germânica à cor prateada.

Depois do preto utilizado em 2023 com o W14, o modelo deste ano, o W15, recupera a cor que serviu de base à denominação 'flecha de prata', assim como o conceito de pontões laterais, ao invés do desenho esguio dos últimos dois anos.

"Um carro mais estável e previsível vai ajudar-nos a extrair o máximo de potencial, não só do carro, mas, também, de nós próprios enquanto pilotos", sublinhou o piloto britânico Lewis Hamilton, que não vence uma corrida há mais de dois anos.

Hamilton mostrou-se mesmo emocionado por estar a dar início à sua temporada de despedida da Mercedes. "É surrealista e comovedor estar aqui, já que cheguei em 2013. É um privilégio trabalhar com um grupo de gente que faz este tipo de trabalho durante o inverno", frisou o piloto britânico, que está prestes a dar início à 12.ª temporada com a Mercedes, equipa com a qual conquistou seis campeonatos de pilotos (2014, 2015, 2017, 2018, 2019 e 2020).

Hamilton vai trocar a Mercedes pela Ferrari no final do ano de 2024, mas espera sair em grande. "Estamos 'super-motivados' para o ano que temos pela frente e vamos dar tudo o que temos", sublinhou o piloto britânico, que conquistou 82 vitórias, 78 'poles' e 148 dos 197 pódios que já tem na Fórmula 1 nos últimos 11 anos, com os 'flecha de prata'.

O W15 inclui um novo chassis, uma nova carcaça da caixa de velocidades, assim como um eixo traseiro melhorado, de forma a garantir uma maior poupança dos pneus durante as corridas.

"O desenvolvimento correu bem. Tínhamos alguns elementos na lista de prioridades que, não tarda, saberemos se, de facto, conseguimos dar o passo em frente a que nos propusemos. A nossa ambição e a nossa determinação são fortes e a equipa está concentrada", garantiu o patrão da equipa, o austríaco Toto Wolff.

Por sua vez, o piloto britânico George Russell garantiu que a equipa "aprendeu e cresceu nas duas últimas temporadas". "Não foi um mar de rosas mas creio que a viagem fará de nós mais fortes", frisou.

Os primeiros testes de pré-temporada decorrem de 21 a 23 de fevereiro, no Bahrein. A época arranca a 02 de março, no mesmo circuito.