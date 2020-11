28 segundos, 220 km/h e 53G: os dados do assustador acidente de Grosjean

Se as imagens da transmissão televisiva dão uma ideia assustadora daquilo que foi o acidente de Romain Grosjean na primeira volta do Grande Prémio do Bahrein, os dados que têm sido revelados ao longo do dia mostram que o francês efetivamente escapou à morte quase como por milagre. Valeu a evolução tecnológica, nomeadamente o famoso 'Halo', que todos os pilotos já reconheceram ter sido decisivo para que o piloto francês fosse capaz de sair pelo próprio pé de um Haas que ficou literalmente cortado ao meio.





Um desfecho que se deu num acidente que teve um impacto com as barreiras, gerando uma, segundo os dados revelados pela Haas. Basicamente, Grosjean suportou naquele momento 53 vezes a força da gravidade. Valeu-lhe nesse momento a ação do tal sistema 'Halo', que o protegeu no cockpit de toda a violência de um impacto que poderia até ter sido a maior velocidade caso o Haas não tivesse pelo caminho ainda tocado no Alpha Tauri de Daniil Kvyat.Por outro lado, há ainda outro dado assustador: depois do violento impacto, que lhe cortou o carro ao meio, o piloto da Haas demorou, isto enquanto este já estava em chamas... Valeu-lhe nesse instante o fato de proteção que levava, que ainda assim acabou por ficar bem danificado.