A 230 km/h com um pneu furado: Mercedes revela incríveis dados da última volta de Hamilton

Lewis Hamilton protagonizou este domingo um dos finais mais dramáticos dos últimos tempos na Fórmula 1, quando foi forçado a cumprir a totalidade da derradeira volta do Grande Prémio da Grã-Bretanha com o seu pneu dianteiro esquerdo furado para segurar uma vitória que parecia 'canja' alguns minutos antes. E se o simples facto de ter conseguido levar o seu carro até à linha de meta naquele estado impressiona, os dados revelados pela Mercedes dão uma outra dimensão ao feito conseguido pelo campeão do Mundo.





É que, de acordo com o que foi revelado, Hamilton necessitou de apenas mais 22 segundos para completar a última volta naquelas condições em comparação com a anterior, sendo que o mais incrível foram mesmo as velocidades atingidas com o bólide naquele estado. Em especial os 230 km/h que registou na reta do Hangar, isto numa altura na qual já tinha o seu pneu totalmente destruído! Antes, em duas curvas rápidas (Copse e Stowe) tinha chegado aos 141 e 133 km/h, respetivamente.