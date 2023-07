A chamada que ditou o destino de Nyck de Vries: revelados os bastidores do despedimento do holandês

A notícia já era mais ou menos esperada em face da falta de resultados do holandês Nyck de Vries, mas a verdade é que provavelmente muitos dos analistas (e adeptos) esperavam que a Red Bull tivesse um pouco mais de paciência e não avançasse já com o despedimento do piloto. Especialmente por ter sido de uma forma tão inesperada, ainda antes da paragem de verão. Ora, segundo a ESPN, tudo se desenrolou no curto espaço de uma hora na terça-feira. Muito por culpa daquilo que, naquele momento, Daniel Ricciardo fazia no teste da Pirelli em Silverstone com o Red Bull.De acordo com a emissora, o primeiro passo foi dado por Chris Horner, chefe da equipa austríaca. Presente no circuito a acompanhar os testes, o britânico ficou de tal forma impressionado com o andamento de Ricciardo que decidiu ligar a Helmut Marko (o consultor da equipa) a informá-lo daquilo que estava a ver nem uma hora de teste estaria feito. Mal saberia Horner o que se seguiria, já que minutos depois o mesmo Marko devolveu a chamada para informá-lo que tinha acabado de despedir De Vries. Assim, sem mais.Havia razões para ficar impressionado com o andamento de Ricciardo, pois segundo o que se escreve as suas voltas eram a ritmos que o colocariam na primeira fila da grelha para o Grande Prémio da Grã-Bretanha. Contudo, a ESPN alerta para o facto de terem sido feitas em condições bem diferentes das de sábado, nomeadamente meteorologia, níveis de combustível e também pneus diferentes. Ainda assim, mesmo pesando essas variáveis, aquilo foi suficiente para convencer Horner, mas principalmente, Marko que era hora de fazer o filho pródigo voltar. E colocar um ponto final na passagem de De Vries pela estrutura Red Bull.Veremos se a aposta será bem sucedida e se o australiano terá capacidade de mostrar andamento num carro que nada tem a ver com o ganhador Red Bull. Este ano a Alpha Tauri apenas tem 2 pontos, ambos conquistados por Yuki Tsunoda. E o japonês será desde já o primeiro alvo a abater por sempre sorridente Ricciardo. Veremos...Quando saiu da McLaren e voltou à Red Bull como terceiro piloto, Daniel Ricciardo nunca escondeu que o seu objetivo principal era regressar ao volante do carro principal da equipa austríaca, mas esse desejo terá de esperar. É que, mesmo que Checo Pérez venha acumulando resultados menos positivos - falhou a presença na Q3 nos últimos cinco Grande Prémios -, a ESPN frisa que na Red Bull todos estão contentes com o mexicano e apoiam a sua continuidade até final do contrato que liga as partes até 2024.Segundo a mesma emissora, Chris Horner confia em Checo e considera que um ou dois GP's bem conseguidos permitirão ao mexicano recuperar a forma e motivação até final da temporada. Ainda assim, como quase sempre sucede na Fórmula 1 - muito mais na Red Bull -, os resultados ditarão o desfecho da situação. De Vries foi o mais recente exemplo disso mesmo. Como já tinham sido Pierre Gasly ou Alex Albon...