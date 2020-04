A 'dura' quarentena de Raikkonen: «A quinta é tão grande que até posso fazer motocrosse»

Kimi Raikkonen está preocupado com as consequências que a pandemia causada pelo novo coronavírus está a ter no Mundo e encontra-se em isolamento social. Só que o piloto da Alfa Romeo não se encontra propriamente num T1 com a mulher e os dois filhos...





"Não tenho problemas para treinar. Criei um pequeno ginásio e temos espaço suficiente para trabalhar fora de casa. Na realidade, a quinta é tão grande que até posso fazer motocrosse...", disse o finlandês, a partir da sua residência em Porkkala, na Finlândia, ao site 'AutoHebdo'."Esta pandemia foi um despertar brutal para todos nós, não apenas para o pequeno mundo da Fórmula 1. O que tiver de acontecer, acontecerá. Agora o objetivo principal é a saúde das pessoas e quando tudo isto passar haverá tempo para se fazer perguntas e obter respostas", acrescentou 'Iceman'.Embora esteja preocupado com a situação, Raikkonen não passa o dia 'colado' à televisão a acompanhar as notícias, até porque tem mais que fazer. "Não vejo muitas notícias nem leio o jornal com muita frequência. Mantenho-me atualizado com o telemóvel, mas não vivo obcecado. Além disso, mesmo que quisesse informar-me mais não conseguia porque os miúdos mantêm-me ocupado. Ser pai é um trabalho a tempo inteiro..."