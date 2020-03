A surreal ideia de Helmut Marko para a Red Bull: retiro para pilotos serem infetados com coronavírus

Helmut Marko, conselheiro de Dietricht Mateschitz - dono da multinacional Red Bull - para a F1 - sugeriu uma espécie de acampamento para os pilotos da escuderia se contagiavam com coronavírus, acreditando que superariam a doença rapidamente uma vez que "são jovens e estão fortes", ficando assim imunes ao vírus e aptos para a competição.





"A ideia era organizar esse retiro, que seria ideal para o vírus se propagar. Todos são jovens e estão de boa saúde. Estariam preparados para quando começar a temporada e para o que se presume vir a ser um campeonato muito complicado quando começar", referiu. Os pilotos é que não gostaram da ideia: Verstappen, Albon, Gasly e Kvyat.Helmut Marko considerou há poucos dias que a escala feita pelas equipas no Dubai, na viagem de regresso de Melbourne, após o cancelamento do GP da Austrália, foi um perigo."Ali, milhares de pessoas provenientes de vários países permaneceram amontoadas num espaço muito confinado. Tossiam para cima uns dos outros, davam encontrões uns nos outros, tocavam acidentalmente uns nos outros…para mim aquilo foi o local ideal para se ficar infectado por este vírus", começou por dizer o austríaco de 76 anos.Markko escapou e esse facto levou-o a concluir: "Só não aconteceu a quem já tivesse desenvolvido resistências a esta doença."O antigo piloto acredita que é esse o seu caso. E explicou porquê: "A meio de fevereiro estive muito constipado e com tosse forte. Fiquei assim 10 dias, o que comigo é muito tempo. Hoje estou convencido que tudo se deveu a este vírus, pois caso contrário não teria sobrevivido [sem ficar infectado] ao que se passou no aeroporto do Dubai na viagem de regresso."