Acidente de Romain Grosjean em miniatura para a posteridade

A maneira como Romain Grosjean se salvou do trágico acidente que sofreu no Grande Prémio do Bahrain, ao volante do Haas F1, continua na ordem do dia para os seguidores da Fórmula 1.

Agora foi a vez da Fábrica de Pilotos, uma página do Facebook especializada em miniaturas dedicadas ao desporto automóvel, a imortalizá-lo com uma curiosa montagem.

No diorama, construído à escala 1/43, vê-se o piloto francês, envolto em chamas, a saltar o rail de proteção da pista enquanto os comissários tentam ajudá-lo.

A reconstituição daquele momento do pós-acidente roça a perfeição, sendo um retrato quase perfeito de toda a situação.

Recorde-se que o monolugar de Romain Grosjean partiu-se em dois após o embate contra os rails, acabando por incendiar-se, logo no início da corrida.

O halo que equipa o F1 protegeu o piloto gaulês, permitindo-lhe desenvencilhar-se do cinto de segurança e sair do carro a arder, sofrendo apenas queimaduras nas mãos e nos tornozelos.

Entretanto, Romain Grosjean está já em casa a recuperar dos ferimentos, com sessões de fisioterapia no ginásio.

