Advogado explica por que nunca houve um relatório final sobre a saúde de Schumacher

Felix Damm, advogado da família de Michael Schumacher para a imprensa, contou numa entrevista ao portal alemão 'LTO' por que motivo nunca houve um relatório final sobre o estado de saúde do antigo piloto de Fórmula 1, depois de no hospital terem sido feitas várias atualizações à imprensa."Ainda tenho na minha cabeça a imagem de numerosos jornalistas e fotógrafos que durante dias depois do acidente esperaram por informações à porta do hospital de Grenoble", referiu o advogado, recordando a queda que 'Schumi' sofreu quando esquiava com o filho nos Alpes franceses, em dezembro de 2013, e que mudaria para sempre a sua vida."Para aliviar a pressão, as primeiras informações gerais sobre as lesões aconteceram em conferências de imprensa, com os médicos presentes. Na realidade, tratava-se de um conteúdo classificado como privado e aquilo era novo. Até então, a informação sobre assuntos privados era um absoluto tabu", prosseguiu Damm.Mas reconheceu que ficou a faltar um relatório final. "Tentámos sempre proteger os assuntos privados. Claro que discutimos como o fazer, se um relatório final sobre o estado de saúde do Michael seria o mais correto. Mas a verdade é que nunca teria sido o relatório final, teria de haver sempre mais, constantemente atualizados. A imprensa perguntaria uma e outra vez 'e como é que ele está agora?' Isto durante um mês, dois meses ou até anos depois", acrescentou o advogado, que trabalha com a família do antigo campeão mundial de F1 desde 2008.Recorde-se que o estado de saúde de Michael Schumacher, vítima de uma forte pancada na cabeça durante a queda, mantém-se no mais absoluto secretismo. Os poucos amigos que o visitam, na mansão na Suíça, são informados pela família, particularmente a mulher, Corinna Schumacher, que não podem revelar absolutamente nada sobre a condição física do antigo piloto.