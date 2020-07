Alemães já dão Portugal como certo no calendário da Fórmula 1

A Fórmula 1 anunciou esta sexta-feira mais dois Grande Prémios para adicionar ao calendário de 2020 e, tal como Record avançou, ainda não foi a vez de Portugal entrar no quadro de provas. Ainda assim, tal não quer dizer que a prova de Portimão esteja fora dos planos. Antes pelo contrário. Pelo menos a julgar por aquilo que escreve esta sexta-feira a revista alemã 'Auto Motor und Sport' no seu site.





De acordo com os alemães, apesar de ainda não ter sido anunciado, Portimão está já seguro no campeonato deste ano, tal como Hockenheim e Imola, sendo que estes três Grande Prémios serão em fins de semana consecutivos em outubro, numa ronda tripla que arrancará duas semanas depois da prova de Sochi, na Rússia, a 27 de setembro. O que falta saber é mesmo a sua ordem no calendário, já que as datas a preencher estão já definidas: 11, 18 e 25 de outubro.Será, por isso, num destes três fins de semana que Portugal voltará a receber o campeonato mais importante do automobilismo mundial, numa medida de recurso perante a situação de pandemia de Covid-19, que levou a vários cancelamentos de provas. Estas datas, refira-se, atendem aos desejos de Paulo Pinheiro, o CEO do Autódromo Internacional do Algarve, que há cerca de um mês tinha apontado em conversa com a Eleven Sports que essa seria a melhor altura para Portimão receber os ases do volante.