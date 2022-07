Alex Albon recebe alta e tranquiliza fãs nas redes sociais

View this post on Instagram A post shared by Alex Albon (@alex_albon)

Depois do chinês Guanyu Zhou, também o tailandês Alex Albon recebeu alta e foi dado como apto na sequência do violento acidente ocorrido no Grande Prémio da Grã-Bretanha de Fórmula 1. A informação foi partilhada nas redes sociais pela equipa Williams, numa nota na qual explica que os exames feitos no Hospital de Coventry não detetaram qualquer problema derivado do violento impacto que sofreu.O próprio Albon também já deixou a sua publicação nas redes sociais, numa mensagem na qual disse "estar bem" e onde se mostrou "aliviado" por saber que Guanyu Zhou também estava bem de saúde.