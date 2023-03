Alonso bate concorrência dos Red Bull na segunda sessão de treinos livres no Bahrain

Fernando Alonso terminou esta sexta-feira a segunda sessão de treinos livres no Grande Prémio do Bahrain com o tempo mais rápido, batendo a concorrência dos Red Bull de Max Verstappen e Sergio Pérez. Depois de ter sido o segundo mais veloz na primeira sessão do dia, o experiente piloto espanhol, bicampeão mundial de Fórmula 1, fez melhor do que a concorrência no último ensaio desta sexta-feira, com a melhor volta fixada em 1:30.907.

Já Max Verstappen, que tinha sido o segundo mais veloz na sessão matinal, fez o segundo melhor tempo, em 1:31.076 (+0.169s), à frente do companheiro de equipa, o mexicano Sergio Pérez, por duas milésimas (+0.171s). Charles Leclerc (Ferrari) e Nico Hulkenberg (Haas) fecharam o top-5.

Os Mercedes continuam sem marcar presença nas posições cimeiras. O '44' de Lewis Hamilton ficou-se pelo 8.º melhor tempo da segunda sessão de treinos livres (1:31.543), enquanto que o '63' de George Russell conseguiu apenas o 13.º tempo mais veloz (1:31.882).