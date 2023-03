Alonso bate concorrência em sessão de treinos marcada pela chuva em Melbourne

Fernando Alonso encerrou a segunda sessão de treinos livres para o Grande Prémio de Fórmula 1 da Austrália no topo da tabela dos tempos. O experiente piloto espanhol aproveitou os primeiros minutos da sessão (ainda com o asfalto seco) para saltar para o topo dos tempos, com 1:18.887s, num exercício que ficou marcado pela precipitação que se fez sentir em Melbourne.

Charles Leclerc conseguiu o segundo melhor tempo da sessão (+0.445s) na última volta rápida que conseguiu fazer no circuito Albert Park, um pouco à imagem do que aconteceu com Max Verstappen, que ficou-se pelo terceiro melhor tempo (+0.615s). George Russell (Mercedes) foi o quarto mais veloz (+0.785s), seguido do espanhol Carlos Sainz (Ferrari), que fechou o top-5 (+0.808s).

Lewis Hamilton (Mercedes), que tinha feito o segundo melhor tempo da primeira sessão de treinos livres, terminou a segunda ronda de testes para o GP da Austrália em P13, enquanto que Sergio Pérez (Red Bull), terceiro na primeira sessão do dia, ficou-se pelo sétimo posto.

Os monolugares voltam à ação amanhã (sábado), a partir das 03 horas (horário de Lisboa), para a terceira sessão de treinos livres. A qualificação, sessão que definirá as posições na grelha de partida para a corrida de domingo, arranca às 06 horas.