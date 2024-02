Alonso comenta mudança de Hamilton para a Ferrari: «Parecia muito comprometido com a Mercedes...»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Fernando Alonso comentou esta segunda-feira, na apresentação do AMR24, carro da Aston Martin para a nova temporada, a mediática transferência de Lewis Hamilton, que assinou um acordo plurianual para se juntar à Ferrari em 2025. O piloto espanhol mostrou-se surpreendido pela decisão do heptacampeão mundial, pela conexão e parceria de longa data que este tinha com a Mercedes.

"Não vou mentir, foi uma surpresa, mas não por causa da mudança em si, provavelmente porque, de fora, parecia muito comprometido com a Mercedes e muito fiel a eles. Foi um pouco inesperado", revelou o asturiano.

O piloto da Aston Martin, quando questionado sobre se daria algum conselho a Hamilton, levantou dúvidas sobre as verdadeiras motivações do britânico que afirmou que iria cumprir outro sonho de infância ao correr pela equipa de Maranello.

"Não sei os motivos, nem conheço a história. Não era o sonho de infância dele há 12 meses? Ou há dois meses penso eu, porque era um sonho diferente nessa altura", questionou.

O bicampeão espanhol afirmou que a Ferrari é uma "equipa muito especial", e que a experiência de Hamilton pode ser a peça que faltava para a equipa de Maranello desafiar a Red Bull e aspirar a conquistar campeonatos.

"Espero que ele (Hamilton) goste da experiência, é uma equipa muito especial. Mas é ainda mais especial quando se ganha. É preciso ganhar, e já há alguns anos que eles têm um carro muito rápido e lutam grandes coisas e talvez o Lewis possa trazer aquele extra para lutar pelo campeonato."

"O carro está lá. No final do ano passado, mesmo com um carro da Red Bull muito dominante, a Ferrari ainda conseguiu igualar o tempo de volta e ser mais rápida que eles na maioria das classificações. Acho que o carro deve ser rápido o suficiente."

Recorde-se que Fernando Alonso esteve ao serviço da Ferrari entre 2010 e 2014, onde venceu 11 corridas.