Alonso diz-se comprometido com a Aston Martin mas assume: «Preciso de decidir o que quero fazer no futuro»

Fernando Alonso esclareceu esta segunda-feira as dúvidas em torno do seu futuro na Fórmula 1. O piloto espanhol explicou, à margem da cerimónia de apresentação do novo AMR24, que necessita de refletir se estará disponível para se dedicar totalmente à categoria, e comprometer-se com uma equipa a assinar um novo contrato."Tenho conduzido carros diferentes durante todo o inverno: DTM, cross, rali, kart... Adoro a Fórmula 1, mas, de um modo geral, adoro conduzir, por isso, se não for na Fórmula 1, vou encontrar outra forma de ser feliz no desporto automóvel e talvez tenha mais tempo para a minha vida privada, que também é muito importante nesta fase da minha vida", refletiu inicialmente o piloto."Primeiro, preciso de decidir o que quero fazer no futuro. Se quero voltar a dedicar a minha vida por mais alguns anos a este desporto que adoro. Mas esta é uma decisão que tenho de tomar por mim próprio. Preciso de pensar e, eventualmente, de me comprometer com uma equipa e certificar-me de que compreendo que nos próximos anos da minha vida será essa equipa e 100% do meu tempo", completou o asturiano.O bicampeão do mundo afirmou que se decidir ficar na Fórmula 1, em 2025, a sua única prioridade é renovar o vínculo com a Aston Martin, que vigora até ao final da presente temporada."Assim que tomar uma decisão, e decidir se quero continuar a pilotar no futuro, as únicas conversas que vou ter serão com a Aston Martin, porque continuar neste projeto é a minha única prioridade. Acho que demos um grande passo em frente no ano passado, construímos muitas coisas juntos e temos tudo para ter sucesso no futuro, acredito muito neste projeto. Com a nova fábrica, com tudo o que está a acontecer, há um grande futuro nesta equipa e quero explorar todas as possibilidades de correr aqui durante muitos anos", assumiu Alonso.Numa altura em que tem sido associado a uma possível transferência para a Mercedes em 2025, Alonso garante que não houve qualquer contacto estabelecido com a equipa de Brackley, e acredita que ocupa uma posição privilegiada no mercado de pilotos da Fórmula 1. "Certamente há interesse em geral em saber qual é a minha situação e a minha ideia para o futuro. Mas quem tem demonstrado mais interesse neste momento é a Aston Martin. Estou consciente da minha situação, que é única. Há apenas três campeões do mundo na grelha e só há um disponível para 2025, portanto estou numa boa posição", argumentou.Fernando Alonso afirmou que os resultados dos seus testes físicos de inverno foram "os melhores de sempre este ano", um fator motivador, que, aliado ao desempenho desportivo de 2023, em que somou 8 pódios, incentivam o piloto de 42 anos a prosseguir o seu legado na F1."Neste inverno tenho superado as expectativas em todos os testes físicos que fiz, então diria que se estiver motivado e quiser assumir um compromisso, posso correr até aos 50 anos. Os resultados físicos incentivam-me a continuar, mas tenho consciência dos sacrifícios que faço. A Fórmula 1 exige dedicação total da minha parte, e não sei por quanto tempo posso continuar a competir com uma agenda tão exigente, não pela minha habilidade, mas porque existem outras curiosidades na vida.""Tudo o que fiz nos últimos meses foi apenas para me preparar melhor do que nunca para uma época muito longa e para me preparar também para o caso de me querer comprometer com um projeto no futuro, para os próximos anos. Se quero continuar a pilotar é porque sei que, partindo de mim próprio, posso dar 200 por cento à equipa dentro e fora da pista, no trabalho de simulador, no trabalho de marketing e na obtenção de resultados na pista. Por isso, estou a preparar-me para a eventualidade de querer continuar a correr", finalizou.: S.R.