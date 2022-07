Alonso e os 'novos fãs': «Não sabem muito sobre Fórmula 1. São mais como adeptos de futebol»

Aos 40 anos, Fernando Alonso é o piloto mais veterano do paddock da Fórmula 1 e é com conhecimento de causa que fala sobre aquilo que vê agora no campeonato, especialmente em comparação com o que era a realidade do chamado 'circo' em meados da primeira década deste século. E um dos pontos que mais mudou, em especial com o surgimento da série Drive to Survive, da Netflix, foi o surgimento de novos adeptos para o campeonato, que no entender do espanhol pouco ou nada sabem de F1."Creio que a perceção e sentimento para comigo, visto de fora, mudou de tempos em tempos. Em 2007, talvez algumas pessoas tivessem a ideia do que eu era como piloto ou como pessoa. Depois isso mudou quando estive na Ferrari. Era aquele tipo que encaixava muito bem numa equipa latina e coisas assim. Agora acho que os fãs que temos atualmente, não querendo faltar-lhes ao respeito, mas eles não sabem muito sobre Fórmula 1. São mais como adeptos de futebol, que apenas seguem os resultados, quem quer que ganhe é sempre o melhor. E quem acaba em último não tem nível para a Fórmula 1. Não percebem muito do rendimento do carro e de tudo o que precisas. Por isso estás quase numa montanha russa relativamente à forma como as outras pessoas olham para ti", comentou, em entrevista ao 'The Race'.O piloto da Alpine dá o exemplo da forma como os pilotos passam do 8 ao 80 a cada fim de semana ao olhar de grande parte desses 'novos' adeptos. "Quando tens um bom fim de semana, parece que és Deus. Quando tens um mau fim de semana, estás demasiado velho. Ou és demasiado novo, o que seja... Mas todos passamos por certas fases. E creio que com os fãs, eles apenas querem ver a corrida, ficam logo com uma ideia e desligam-se até ao domingo seguinte. Já não há aquela cultura da Fórmula 1", disse.