Alonso irónico com penalização: «Subimos ao pódio, mostrámos os patrocinadores...»

Bem ao seu jeito, Fernando Alonso criticou a demora da FIA em aplicar a penalização de 10 segundos que viria a retirar-lhe um lugar no pódio do Grande Prémio da Arábia Saudita . Após a prova, o espanhol deixou claro que, se tivesse sido avisado, teria ganho os segundos necessários para segurar o lugar no pódio. Mesmo assim, em jeito irónico, mostrou-se satisfeito por ter estado na cerimónia dos três primeiros e por ter... mostrado os patrocinadores."Dá-me igual, porque celebrei com a equipa ali em cima, mostrámos todos os patrocinadores. A equipa não viu a penalização, ainda estamos a analisar. Mas a FIA não fica muito bem, porque tiveram uma hora para analisar. Voltámos a ser o segundo carro mais rápido, até aumentando a vantagem para a Mercedes como pretendíamos. Se me avisassem durante a corrida, teria puxado mais e ganharia uma vantagem de 11 ou 12 segundos. Esta uma corrida para controlar a Mercedes e a Ferrari. E fomos mais rápidos do que eles", disse o espanhol, ao DAZN.