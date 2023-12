Alonso participa em documentário sobre carreira de Schumacher: «Perdi mais do que ganhei contra ele»

Para assinalar os 10 anos do acidente que Michael Schumacher sofreu na estância de esqui de Maribel, em França, a 29 de dezembro de 2013, a cadeia de televisão alemã ARD realizou um documentário sobre a vida do sete vezes campeão mundial de Fórmula 1, intitulado 'Being Michael Schumacher', que conta com a participação de figuras da modalidade, como Fernando Alonso e Lewis Hamilton.



O jornal inglês 'The Independent' revelou parte do testemunho dos dois pilotos, que competiram com 'Schumi' e ainda se mantêm na F1. "Perdi mais do que ganhei contra ele. É um piloto incrível e foi uma inspiração para todos os pilotos da minha geração quando estávamos no karting, em categorias inferiores, e víamos o Michael dominar a F1", explicou o espanhol.



"Ele mudou a forma de encarar as corridas, a preparação física, a determinação, a ética de trabalho em cada fim de semana com os engenheiros. Muitas coisas mudaram na F1 graças ao Michael", assegurou ainda Alonso, de 42 anos, que foi campeão mundial em 2005 e 2006 com a Renault, e que atualmente 'veste as cores' da Aston Martin.



Hamilton, por sua vez, conta que idolatrava Ayrton Senna mas também admirava o alemão. O piloto britânico da Mercedes é recordista de títulos mundiais, com sete, os mesmos que Schumacher. "Um grande piloto, muito completo", considerou. "Ganhou no dia em que o Ayrton perdeu a vida, ganhava tudo naquela altura", acrescentou Hamilton, recordando o acidente que vitimou o brasileiro em Ímola, em 1994.



Recorde-se que depois do acidente, onde Schumacher sofreu um traumatismo craniano, tendo estado inclusivamente em coma, pouco ou nada se sabe sobre o estado de saúde do germânico. O antigo piloto, de 54 anos, permanece em casa, na Suíça, rodeado por cuidados médicos e do maior secretismo.