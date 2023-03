Alonso radiante com pódio no Bahrain: «É surreal aquilo que a Aston Martin fez no inverno»

O testes tinham dado um sinal de que a Aston Martin podia ser uma força a ter em conta na nova temporada de Fórmula 1 e o Grande Prémio do Bahrain confirmou-o, com Fernando Alonso a fechar a corrida inaugural na terceira posição, apenas atrás dos dois Red Bull. Na análise à corrida, o veterano espanhol, de 41 anos, estava naturalmente satisfeito."Primeiro de tudo quero dar os meus parabéns ao meu colega Lance, há 12 dias foi operado. E esteve a lutar ali na frente com todos, por isso foi fantástico para a equipa. Acabar no pódio na primeira corrida do ano é incrível. O que a Aston Martin fez no inverno, ter o segundo melhor carro da corrida, é simplesmente surreal. Obviamente que gostaria de ter acabado à frente deles [Red Bull] e usar o nosso ritmo, mas não tivemos o melhor arranque. Sinto-me um pouco mais entusiasmado e com mais adrenalina, por isso espero que as pessoas tenham desfrutado. Nós também desfrutámos, por isso vamos lá desfrutar juntos", disse o espanhol, de sorriso rasgado no rosto.