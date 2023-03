Alonso sobre Hamilton: «Com um carro normal nota-se que tem debilidades. Russell já ganha 2-0 esta época»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Aos 41 anos, Fernando Alonso soma dois pódios consecutivos neste arranque de temporada de Fórmula 1 ao volante do AMR23, modelo que a Aston Martin lançou este ano.

Em entrevista ao jornal francês 'L'Équipe' sobre o excelente início de época, o experiente piloto espanhol, que conta com dois títulos mundiais no seu palmarés, aproveitou para comentar as recentes declarações de Lewis Hamilton sobre o quão dominador tem sido o carro da Red Bull nos dois últimos anos. O britânico chegou a classificar o carro de Max Verstappen e Sergio Pérez como o melhor dos últimos tempos, superiorizando-se ao que a Mercedes conseguiu desenvolver desde a sua chegada à equipa, em 2013.

"Não estou de acordo. Na Arábia Saudita terminei a 20 segundos de Checo e de Max, mas ele e Rosberg davam-nos um minuto de avanço em 2014 e 2015. A partir de duas ou três voltas de avanço, diminuíam o desempenho para guardar o motor. Tem pouca memória", começou por dizer Fernando Alonso, salientando as dificuldades que o sete vezes campeão do Mundo tem tido para superar a concorrência do jovem George Russell, atualmente a cumprir a segunda temporada na Mercedes-AMG Petronas.

"Com um carro normal nota-se que tem debilidades. Antes não competia contra ninguém, às vezes com o seu companheiro de equipa. É o piloto com mais poles [da história da Fórmula 1] e o George Russell já ganha 2-0 em qualificações esta temporada. Não acredito que se tenha esquecido de como pilotar. Isto demonstra até que ponto o carro continua a ser um fator essencial", terminou.