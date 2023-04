Alonso sobre Hamilton: «Fez uma corrida incrível, sem erros, como seria de esperar de um campeão»

Fernando Alonso viveu uma verdadeira "montanha-russa de emoções" este domingo. O bicampeão mundial, que no último verão trocou a Alpine pela Aston Martin, largou da quarta posição para o Grande Prémio da Austrália e quando tudo fazia parecer que tinha mais uma presença no pódio sob controle, acabou por ser 'abalroado' (literamente) pelo compatriota Carlos Sainz (Ferrari) no recomeço da corrida após bandeira vermelha. O experiente piloto espanhol caiu várias posições, o caos instalou-se em pista (quatro carros saíram nas primeiras curvas) e a direção de corrida invalidou a largada, recolocando o espanhol na terceira posição, que manteve até final.





Em declarações na conferência de imprensa após a corrida em Melbourne, Fernando Alonso explicou o que sentiu durante esse momento em particular e elogiou o ritmo que o ex-colega de equipa na McLaren e um dos seus principais rivais, Lewis Hamilton, teve hoje ao volante do Mercedes, que levou até ao segundo lugar mais alto do pódio."Tivemos uma montanha-russa de emoções hoje. E sim, aconteceram muitas coisas logo no início, mas também no final. A última meia hora foi difícil de perceber o que estava a acontecer. Mas em termo de ritmo a corrida foi boa para nós. Penso que a Mercedes foi muito rápida e que o Lewis [Hamilton] fez um trabalho incrível hoje, por isso é que não consegui chegar suficientemente perto dele. Mas ficámos com um P3", começou por dizer o piloto espanhol, que na última sexta-feira disse que "com um carro normal" notava-se que Lewis Hamilton "tem debilidades".De seguida, Alonso falou sobre as bandeiras vermelhas. "A primeira bandeira vermelha ajudou porque George [Russell] e Carlos [Sainz] entraram nas boxes [para colocarem um novo conjunto de pneus] e nós ganhámos essas posições na tabela de borla. A segunda bandeira vermelha provavelmente não ajudou, também por causa do incidente que houve. Mas depois voltámos a ter sorte e tivemos a oportunidade de ver a bandeira axadrezada e cruzar a meta em P3 e P4. Foi um ótimo domingo para a equipa.""Creio que um lugar um bocadinho acima no pódio. Quer dizer, três pódios consecutivos, agora vamos pelo menos conquistar um segundo lugar.""Incrível, mas também para a equipa, com um terceiro e quarto lugares e 27 pontos. Deixa-me verdadeiramente feliz por todos na equipa. A corrida não foi fácil, sem dúvida. Creio que tivemos um pouco de sorte com a primeira bandeira vermelha porque o George e Carlos foram chamados às boxes e nós beneficiámos disso. Depois, em termos de ritmo de corrida estivemos perto do Lewis, mas sempre que aproximava-me ele conseguia aumentar um pouco o ritmo e escapar. Tentei colocar alguma pressão, mas ele fez uma corrida incrível, sem erros, como seria de esperar dele, um campeão. Apenas um bloqueio [na travagem], penso eu, na curva 13, em 58 voltas. Tentei colocar pressão sobre ele, mas não aconteceu nada. Por isso, contento-me com o P3.""Provavelmente. Quando fazes 50 voltas a dois segundos do carro da frente, é normal que tenhas algo mais. Se tivermos um pouco de ar limpo, provavelmente consegues tirar duas, três décimas por volta. Mas por outro lado eu não consegui chegar mais perto do que isso. Penso que estivemos muito idênticos", terminou.