Alonso tornou-se o primeiro piloto da história da F1 a completar os 100 mil quilómetros em corrida

Fernando has just become the first driver in F1 history to complete 100,000 km under race conditions.



A legend of our sport. #SingaporeGP pic.twitter.com/05ZxiHdHJG — Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) September 17, 2023

Fernando Alonso escreveu este domingo mais uma página dourada nos livros de recordes da Fórmula 1. O piloto espanhol de 42 anos, que atualmente compete pela Aston Martin no Campeonato do Mundo, tornou-se este fim de semana no primeiro piloto da história da modalidade a completar os 100 mil quilómetros em corrida, recorde que foi estabelecido assim que cumpriu 16 voltas no Grande Prémio de Singapura, hoje conquistado pelo seu compatriota Carlos Sainz Jr. (Ferrari). Esta nova marca na modalidade foi posteriormente celebrada nas redes sociais da equipa britânica.Contudo, a corrida deste domingo não correu da melhor feição ao piloto natural de Oviedo. Fernando Alonso largou da 7.ª posição, mas acabou por cruzar a linha da meta apenas à frente de George Russell (Mercedes), no 15.º lugar, não conquistando assim qualquer ponto. Ainda assim, o espanhol segue no 4.º posto do Mundial de pilotos, com 170 pontos conquistados até ao momento, apenas atrás de Max Verstappen (374), Sergio Pérez (223) e Lewis Hamilton (180), que hoje terminou no último lugar do pódio.