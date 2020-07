Antigo presidente da Ferrari: «Este Mundial já está perdido...»

Luca di Montezemolo, antigo presidente da Ferrari, comentou o atual momento da escuderia italiana e não tem dúvidas: "Este Mundial já está perdido".





"A Ferrari deve ter coragem de dar esta época como perdida, mas eu estou muito preocupado com as próximas temporadas. A direção da Ferrari deve tomar agora decisões inteligentes, pegar o touro pelos cornos...", sublinhou o antigo presidente da Ferrari, entre 1991 e 2014, em declarações reproduzidas pela imprensa italiana.Questionado sobre culpados, Montezemolo iliba os atuais pilotos, Charles Leclerc e Sebastian Vettel, deixando críticas à decisão de anunciar a saída do tetracampeão alemão numa fase tão cedo."Os pilotos não são culpados mas eu nunca teria descartado Vettel com tanta antecedência. Com essa decisão,muita pressão foi colocada sobre Leclerc, e assim torna-se difícil envolver Vettel em conversas construtivas, já que ele está de partida", disse."Sobre Binotto, é um jovem como diretor técnico, é responsável pela gestão desportiva, gestão dos pilotos, áreas técnicas e também tem de lidar com a política. Na minha época, construí uma equipa com os melhores dos melhores. Havia Jean Todt, Ross Brawn, Rory Byrne, Paolo Martinelli, Stefano Domenicali...", enumerou."Parece-me excessivo falar de uma reestruturação na Ferrari mas é preciso organizar a equipa o mais rapidamente possível", atirou.Recorde-se que o arranque do Mundial de 2020 está a ser desastroso para a Ferrari.