Arcebispo conta que Schumacher está em estado vegetativo mas "sente as pessoas"

O arcebispo alemão Georg Gänswein deu uma entrevista à revista alemã 'Bunte' e revelou que Michael Schumacher está em estado vegetativo, mas que "sente as pessoas".Gänswein, que garante incluir sempre o alemão nas suas orações, visitou Schumi em 2016 e mantém contacto com a mulher do antigo campeão Mundial de Fórmula 1, Corinna Schumacher. "Ele consegue sentir as pessoas em seu redor. Sentei-me à sua frente, segurei as duas mãos e olhei para ele. O rosto é o mesmo, está apenas um pouco mais cheio. Ele sente as pessoas amorosas que estão à sua volta, que cuidam dele e que, graças a Deus, afastam o público que é curioso demais. Trata-se de uma pessoa doente, que precisa de discrição e compreensão."Michael Schumacher, que completa 50 anos no próximo dia 3 de janeiro, sofreu uma grave queda quando esquiava com o filho nos Alpes franceses, em dezembro de 2013. Schumi bateu com a cabeça numa pedra, esteve em coma e agora vive na sua mansão na Suíça, rodeado de todos os cuidados médicos e sob enorme discrição."A sua esposa é a alma da família, que é o ninho protetor que Michael precisa", acrescentou o arcebispo.