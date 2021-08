Arranque acidentado no GP Hungria pára corrida e tira quatro pilotos de pista

Foi uma largada confusa a deste domingo no GP Hungria. Com Lewis Hamilton na frente, Valtteri Bottas bateu no carro de Lando Norris na primeira curva, que por sua vez chocou com os dois Red Bull, e instalou-se a confusão.





A corrida foi pouco depois parada, não por que alguém tivesse ficado ferido, mas para se proceder à limpeza da pista. Sergio Perez, Lance Stroll, Charles Leclerc e Valtteri Bottas abandonaram.Max Verstappen ficou com o carro muito danificado, mas levou-o à box e os mecânicos fizeram o que puderam, no tempo em que a corrida esteve interrompida. O piloto da Red Bull voltou à pista, mas bem atrás...Os 13 dos pilotos em prova largaram das boxes no recomeço da prova, depois de terem mudado os pneus (o asfalto entretanto secou); Hamilton foi o único a sair da pista. Pouco depois foi à troca de 'sapatos' e reentrou em último... A corrida, que está a ter lugar nesta altura, promete!