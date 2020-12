Assunto encerrado: Haas segura Mazepin apesar de toda a polémica

E está tudo resolvido para Nikita Mazepin. Depois de estar envolvido em polémica após ter sido 'apanhado' num vídeo publicado pelo próprio nas redes sociais a assediar uma mulher, o piloto russo vê a Haas dar novo voto de confiança e confirmá-lo para 2021.

Através de um comunicado publicado esta quarta-feira nas redes sociais, a Haas informou que a polémica em torno do 5.º classificado do último Campeonato do Mundo de Fórmula 2 será resolvida "internamente" e que não voltará a pronunciar-se mais sobre o caso.

Eis o comunicado oficial da Haas na íntegra:

"A Haas gostaria de reafirmar que Nikita Mazepin e Mick Schumacher irão formar dupla para o Campeonato do Mundo de Fórmula 1 em 2021. Tal como foi anunciado no último comunicado, em relação às ações de Nikita Mazepin (9 de dezembro) -, este assunto será resolvido internamente e não serão feitos mais comentários", pode ler-se.