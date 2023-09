A Aston Martin revelou esta manhã que Lance Stroll não vai participar no GP de Singapura deste domingo, na sequência do violento acidente que o piloto canadiano sofreu durante a qualificação, ontem à tarde.A equipa explica que não conseguiu reparar o carro em tempo útil e que o piloto ficou "dorido" na sequência do grande impacto. "Toda a equipa ficou aliviada por o Lance ter conseguido sair do carro depois do acidente de ontem, no entanto, ele está a sofrer as consequências do impacto. A nossa prioridade é a sua rápida recuperação. Juntos decidimos que ele não vai participar na corrida, focando-se já no próximo GP, no Japão", explicou Mike Krack, responsável pela equipa.Assim sendo, a Aston Martin vai ter em pista no GP de Singapura apenas o monolugar de Fernando Alonso.