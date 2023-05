Autoridades italianas pedem adiamento do GP de Fórmula 1: «É preciso fazer face à emergência»

Matteo Salvini, vice primeiro-ministro italiano, pediu esta quarta-feira o adiamento do Grande Prémio de Fórmula 1 de Itália, agendado para o próximo domingo, em Ímola, na zona de Emilia-Romagna.As fortes chuvas que têm assolado aquela região do país nos últimos dias provocaram cheias e levaram, inclusivamente, a que as instalações do circuito tivessem de ser evacuadas durante o dia de ontem, devido ao aumento do caudal do rio que ali passa perto.Está prevista uma melhoria do tempo a partir de amanhã, mas as autoridades estão preocupadas com os estragos na região, bem como as condições que os espetadores encontrarão nas estradas para se deslocarem até ao circuito."Nesta fase é imperativo concentrar todos os esforços para fazer face à emergência", disse Matteo Salvini, que além de vice primeiro-ministro também é ministro das infraestruturas e dos transportes, em comunicado.O site 'autosport.com' avança que ao final do dia de hoje a Fórmula 1 vai tomar uma posição sobre o assunto.