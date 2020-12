Barrichello acaba com 'fama' de eterno segundo à boleia da vacina da Covid-19

Durante vários anos, Rubens Barrichello foi alvo de piadas até no seu próprio país por ser o eterno segundo, sempre na sombra de Michael Schumacher na Ferrari. Agora, vários anos depois de ter abandonado o campeonato, o brasileiro decidiu 'devolver' a fama, à boleia da vacina para a Covid-19, que será administrada primeiro nos Estados Unidos, onde reside, do que no Brasil.





Fê-lo nas redes sociais, ao partilhar um 'meme' no qual se pode ver uma foto do piloto, com a frase "Rubinho Barrichelo mora nos EUA e vai vacinar-se primeiro do que tu". O brasileiro decidiu ainda rematar com uma frase da sua autoria: "Fim de uma era de piadas. #chupamundo hahahahaha".