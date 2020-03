Bernie Ecclestone: «Acabar com as corridas deste ano é a única solução para a Fórmula 1»

Bernie Ecclestone, antigo líder da Fórmula 1, não tem dúvidas de que só existe uma solução para a modalidade perante a pandemia de Covid-19: não realizar as corridas.





"O que faria hoje? Acho que teria que dizer a todos que iriamos acabar com as corridas este ano. Essa é a única coisa que se pode fazer com segurança para todos, para que ninguém comece a sugerir soluções malucas que talvez não possam acontecer. Foi o que fizeram com Jogos Olímpicos. É lamentável, mas é assim que as coisas estão", afirmou, em entrevista à Reuters.A Fórmula 1 revelou que pretende diminuir o número de corridas desta temporada, das 18 habituais para 15. Mas Bernie Ecclestone não crê que tal possa ser realizável."Ficaria muito, muito, muito surpreso se eles conseguissem. Eu espero que consigam. Realmente espero. Podiam fazer três ou quatro corridas no início do próximo ano a contar ainda como campeonato de 2020. O problema é onde e como fazê-las para que as equipas possam comparecer e os promotores queiram fazer essas corridas. O grande problema é fazer com que os promotores queiram realizá-las", explicou.