Bernie Ecclestone: «Putin é honrado e fez exatamente aquilo que disse que ia fazer»

Poucas são as pessoas no mundo ocidental que nesta altura defendam Vladimir Putin, mas a verdade é que aparece sempre alguém. Bernie Ecclestone, antigo patrão da Fórmula 1, amigo do presidente russo, explicou em declarações à 'Times Radio' que Putin "é uma pessoa honrada"."Como pessoa é muito direto e honrado. O Vladimir fez exatamente aquilo que disse que ia fazer, sem nenhuma discussão", disse Ecclestone, de 91 anos, a propósito do conflito.Os jornalistas explicaram-lhe que Putin tinha tido antes que não queria invadir a Ucrânia. "As circunstâncias mudam, não?"Depois, criticou o facto de o GP Rússia, previsto para 23, 24 e 25 de setembro, em Sochi, ter sido cancelado depois da pressão de alguns pilotos. "Claro que podia realizar-se [sem Max Verstappen, que se recusou a participar], é uma pessoa num evento, nada mais.""Suponho que são as pessoas envolvidas no evento quem tem de decidir. Como pode alguém julgar o que está a acontecer agora? Talvez haja pessoas que pensem que a Rússia fez o mais certo", acrescentou Ecclestone.Ecclestone e Putin foram os grandes responsáveis pela chegada da Fórmula 1 à Rússia, em 2014. Inicialmente Bernie queria levar a competição para um circuito urbano, nas imediações doKremlin, ao estilo do que acontece no Mónaco, mas depois optou-se por Sochi, um traçado que Putin prometeu ao amigo que estaria pronto em 2014.