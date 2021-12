Bernie Ecclestone responde a Hamilton: «Roubado? É um completo e total disparate»

Bernie Ecclestone, antigo patrão da Fórmula 1, falou esta terça-feira à 'Sky News' sobre o final dramático do Grande Prémio de Abu Dhabi, que terminou com uma vitória polémica de Max Verstappen e a conquista do primeiro título mundial da modalidade para o jovem piloto holandês.O magnata britânico assumiu não entender a polémica em torno da decisão de Michael Masi, diretor de corridas da Fórmula 1, nas últimas voltas da prova disputada no Circuito de Yas Marine, nem"Meu, isto foi manipulado", disse o piloto da Mercedes, ainda antes do final da prova via rádio."Hamilton roubado? É um completo e total disparate. Se pensarmos bem, na primeira volta da corrida, o Hamilton saiu de pista, enquanto que o Verstappen se manteve no circuito e não fez nada de errado. O Lewis não foi punido por isso, portanto não se deve queixar muito. Estas coisas acontecem no desporto. Não devemos culpar o diretor da corrida, que fez a coisa acertada", atirou Bernie Ecclestone, acrescentando: "Gostava de saber quem é que manipulou... foi apenas um conjunto de circunstâncias que terminaram com um Mundial de Fórmula 1 incrível e que toda a gente gostou de ver."