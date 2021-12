Bernie Ecclestone: «Toto Wolff devia pelo menos ganhar um Oscar»

Antigo chefe da Fórmula 1, Bernie Ecclestone mostrou-se desagradado pela forma como Toto Wolff se comportou nos instantes finais do Grande Prémio de Abu Dhabi, especialmente por conta das comunicações rádio com Michael Masi. À RTL, o britânico até fez uma referência curiosa sobre o chefe da Mercedes."As outras equipas provavelmente também estavam chateadas, mas ele foi o único que o mostrou. Se a Mercedes não ganhar o mundial, pelo menos ele devia ganhar um Oscar, porque em termos de representação fez um grande trabalho", atirou em jeito irónico ao antigo homem forte da Fórmula 1.Segundo a lógica da representação, Ecclestone deixou no ar a ideia de que normalmente Toto Wolff não se comporta da forma como se viu nas comunicações rádio em Abu Dhabi. "O Toto não é um perdedor, é um vencedor. Estou desapontado por vê-lo agir assim. Ganhar e ser bem sucedido é bom para a Mercedes, por isso quando não o conseguem acontece o oposto. Não sei que consequência isto terá, mas não deixa boa imagem".Ecclestone falou ainda da recente condecoração a Hamilton, com a atribuição do estatuto de cavaleiro do Império Britânico, e deixou no ar a ideia de que o piloto, na verdade, não o merecia. "Só pessoas que fizeram mesmo algo pelo país devem ser nomeadas cavaleiro. Não creio que muitas das que receberam essa distinção o mereçam na verdade. Todos ganham muito dinheiro e doam algo para organizações de beneficência, mas não fizeram nada pelo país", atirou.