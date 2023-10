Bianca Bustamante é a primeira mulher a juntar-se à academia de pilotos da McLaren

Bianca Bustamante foi esta quinta-feira anunciada como a mais recente membro da McLaren, tornando-se a primeira mulher piloto a integrar o Programa de Desenvolvimento de Pilotos da icónica equipa britânica de automobilismo.

A jovem piloto natural das Filipinas, de apenas 18 anos, soma atuações brilhantes na época de estreia da F1 Academy, competição que substituiu a W-Series, com duas vitórias e outros tantos pódios pela PREMA Racing.

Com uma prova por disputar - o fim do campeonato decorre já este fim de semana em Austin (EUA) -, Bianca Bustamante já sabe que na próxima época representará a McLaren na F1 Academy ao correr com as cores da ART Grand Prix.

Em declarações ao site oficial da F1 e da F1 Academy, a piloto filipina não escondeu a emoção pelo gigante passo dado na ainda tão curta carreira. "É um momento surreal na minha carreira. Assinar com a McLaren e com a ART Grand Prix é muito mais do que eu alguma vez sonhei quando ainda era uma criança que corria karts nas Filipinas. Ainda tenho dificuldade em ver o meu nome ao lado da McLaren sem me emocionar, pois a história o património ligados a esta equipa deixam-me verdadeiramente sem palavras", começou por dizer Bianca Bustamante.

"Estou muito grata por esta oportunidade, pois acredito que agora tenho a melhor estrutura de desenvolvimento possível à minha volta para dar o próximo passo na minha carreira e estou muito grata por isso. 2023 foi para melhorar a minha velocidade, o que já consegui demonstrar em várias corridas este ano, mas em 2024 o meu objetivo é ter consistência e melhorar a minha força mental para poder lutar pelo título da F1 Academy", vincou a piloto, que não deixou de agradecer a alguns nomes importantes: "Por enquanto, o meu foco é terminar a época em força aqui em Austin, mas vamos começar a trabalhar imediatamente na temporada de 2024. Nunca me senti tão motivada na minha vida! Um grande obrigado à Susie Wolff e à equipa da F1 Academy por lutarem tanto por nós, raparigas, e por nos darem esta oportunidade de sermos o melhor que podemos ser. Um agradecimento especial para o Zak Brown, Andrea Stella, Emanuele Pirro, Sebatian Philippe, os meus patrocinadores e todos os meus fãs por acreditarem em mim e tornarem tudo isto possível. Prometo dar o meu melhor."

Quem também quis comentar a nova aquisição da McLaren foi o próprio Andrea Stella, chefe de equipa da laranja-papaia. "A equipa está muito satisfeita por ver a Bianca juntar-se a nós e por a McLaren estar envolvida na F1 Academy. É um princípio fundamental para nós sermos uma equipa diversificada e inclusiva, por isso estamos ansiosos por ver a Bianca crescer e progredir no Programa de Desenvolvimento de Pilotos da McLaren, sob a orientação do Emanuele", disse, também em declarações ao site da F1 e da F1 Academy.

Já Emanuele Pirro, responsável pelo Programa de Desenvolvimento de Pilotos da McLaren, salientou as qualidades da jovem piloto. "Estou satisfeito por ver a Biancar juntar-se ao nosso programa. Ela é um jovem talento que tem uma ética de trabalho brilhante, que está alinhada com os valores da nossa equipa. Estou ansioso por trabalhar com a Bianca no seu desenvolvimento como piloto. Também estamos entusiasmados com o facto de a Bianca representar a equipa na série F1 Academy. Esperamos vê-la correr na papaia em 2024", atirou.

Bianca Bustamante encontra-se atualmente no 7.º lugar do mundial de pilotos da F1 Academy, com 102 pontos.