Big Boss da Red Bull investigado pela própria equipa

A Fórmula 1 ainda está sob o efeito da transferência bombástica de Lewis Hamilton da Mercedes para a Ferreri em 2025, e uma outra notícia já está a monopolizar as atenções, e esta fora do âmbito desportivo.É que a Red Bull, que dominou os últimos três Campeonatos do Mundo, está a investigar nada mais que o big boss da equipa, Chris Horner. Sobre o britânico, de 50 anos, recaem suspeitas de "comportamento inapropriado" em relação a um outro elemento da escuderia, adiantam alguns meios de comunicação social, pelo que a empresa de bebidas energéticas decidiu avançar com um inquérito para apurar a veracidade dos factos.A investigação está a cargo de um advogado investigador, independente e extermo à Red Bull, esperando a escuderia que a mesma seja concluída o "mais rápido possível".