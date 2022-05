Bottas angariou 50 mil euros com foto onde surge com o... rabo à mostra

View this post on Instagram A post shared by Valtteri Bottas (@valtteribottas)

A primeira aparição pública como veio ao mundo surgiu na série Drive to Survive e logo aí se percebeu que Valtteri Bottas não tinha grandes problemas com a nudez em público. Na semana passada, depois do Grande Prémio de Miami, voltou a mostrá-lo, quando nas redes sociais partilhou uma foto que deixou todos de boca aberta: totalmente nu, num rio em Aspen, nos Estados Unidos, com o rabo à mostra.O que não se sabia era que aquela foto foi captada e partilhada por uma boa causa. A revelação foi feita pelo próprio finlandês da Alfa Romeo, esta sexta-feira à Sky Sports. "Sinto-me unido à natureza. Mas foi, na verdade, por uma boa causa. Decidimos imprimir a foto em poster durante umas 24 horas e mais de 5 mil pessoas já compraram uma imagem do meu rabo, basicamente... Já conseguimos angariar 50 mil euros para caridade. A fazer o bem com o meu rabo...", disse o finlandês, que já ganhou a alcunha de 'Bott-ASS' ('ass' em inglês é 'rabo').Não se sabe quem terá feito o investimento, mas Lewis Hamilton, antigo colega do finlandês pareceu interessado. "Se é para caridade, claro que sim. Não sabia que estava à venda, mas foi uma das melhores fotos que já vi", declarou o britânico ao saber da iniciativa de Bottas, que de momento está esgotada.Cada peça, refira-se, estava à venda por 10,77 euros.