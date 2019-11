Briatore: «Schumacher pensou em retirar-se após a morte de Ayrton Senna»

A Fórmula 1 seria diferente se Michael Schumacher tivesse seguido um pensamento que teve em 1994. Flavio Briatore, director desportivo da Benetton, a equipa a que pertencia o piloto alemão na altura, revelou que Schumacher esteve muito perto de desistir da carreira de piloto de alta velocidade após a dramática morte de Ayrton Senna."Michael Schumacher mudou depois da morte do Ayrton Senna. Ele pensou seriamente em retirar-se depois do que aconteceu. Felizmente para todos, ficou", revelou Briatore ao jornal alemão "Kölner Express".O antigo diretor da Benetton explicou também porque decidiu contratar o jovem Schumacher naquele tempo. "Não tínhamos dinheiro para ir buscar um piloto campeão, uma estrela consolidada. Todos se riam de nós e então tivemos de ir buscar talento. Quando viram o Michael sentado no carro ficaram todos calados", contou Flavio Briatore.Michael Schumacher é heptacampeão mundial de Fórmula 1.