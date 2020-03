Briatore sobre Alonso e Schumacher: «É como perguntar quem é melhor, Ronaldo ou Messi»

Flavio Briatore esteve no podcast da F1 'Beyond the Gird' e falou sobre Michael Schumacher, considerando que na altura em que o alemão competia a concorrência era maior do que atualmente a que Lewis Hamilton enfrenta - "Schumacher lutou com grandes pilotos como Senna", sublinhou o italiano, mas coloca Fernando Alonso no mesmo patamar que o heptacampeão. E até faz uma comparação com o futebol de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi.





Briatore foi chefe de equipa da Benetton, onde trabalhou com Michael Schumacher, e da Renault, onde acompanhou o piloto espanhol."Perguntarem-me quem é melhor, se Schumacher ou Alonso, é como perguntar quem é melhor, Ronaldo ou Mess. Não sei. O Fernando [Alonso] é menos emocional do que Michael [Schumacher]. O Michael apertava e incentivava a equipa ao máximo; Já o Fernando, por outro lado, é como um rottweiler, nunca desiste", comentou o antigo diretor desportivo da Renault, irradiado da Fórmula 1 pela Federação Internacional do Automóvel em 2009, devido ao escândalo originado pelo despiste de Nélson Piquet júnior, no Grande Prémio da Singapura em 2008.