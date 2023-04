Bronca à vista: Massa pondera ir aos tribunais para reclamar título de 2008

O antigo piloto brasileiro Felipe Massa está a estudar a possibilidade de avançar para os tribunais para reclamar o título de campeão mundial de Fórmula 1 de 2008, na sequência das recentes declarações de Bernie Ecclestone , então chefe do campeonato. Em causa está o facto de Ecclestone ter revelado que a F1 e a FIA terão fechado os olhos ao chamado 'Crashgate' (ou 'Singapuragate'), o episódio que marcou a temporada que terminou com o título de Lewis Hamilton, então piloto da McLaren, com um ponto de diferença para o brasileiro."Reforço que não me interessa o lado financeiro nessa história e sim a justiça. Se as duas pessoas mais poderosas, o chefe da Fórmula 1 e o da FIA, sabiam em 2008 e se calaram, isso é muito grave e inadmissível para o desporto. A corrida de Singapura afetou diretamente todo o automobilismo brasileiro. Como um título mundial poderia ter alavancado o automobilismo brasileiro nos últimos 15 anos? Nunca mais teremos essa resposta. No momento, estou a estudar o que pode ser feito a partir das recentes declarações do Bernie", explicou Massa, ao Globoesporte.Ao Motorsport, o portal que lançou a novidade em primeira mão, Massa colocou em cima da mesa a ideia de se dividir esse título e lembra que, se for comprovada a irregularidade do que sucedeu, então Singapura tem de sair dos resultados. "Não sei se é possível dividir um título. Se foi comprovado que aquela corrida foi roubada, ela tem que ser cancelada, essa é a justiça. É muito difícil dizer 'ah, coitadinho'. Não existe 'coitadinho' no mundo, a situação é clara", disse.A polémica de que se fala nesse Grande Prémio de Singapura esteve essencialmente no sucedido na volta 14, quando Nelson Piquet Jr colidiu de forma propositada para beneficiar o colega de equipa Fernando Alonso (na Renault). Aqui o termo propositado nasce precisamente das declarações de Ecclestone, que no mês passado explicou que Nelson Piquet Jr terá dito ao seu pai que a equipa (com Flavio Briatore como chefe e Pat Symonds como engenheiro) lhe teria pedido para provocar esse choque."Eu e o Max [Mosley, à data presidente da FIA] fomos informados durante a época de 2008 o que iria acontecer na corrida de Singapura. O Piquet Jr tinha dito ao pai [Nelson Piquet], que lhe tinham pedido na equipa para, em determinado momento, chocar de forma deliberada com a parede, de forma a provocar um safety car para a ajudar o seu colega de equipa Alonso. Na altura não fizemos nada, pois queríamos proteger o desporto e poupá-lo a um enorme escândalo. Tínhamos suficiente informação na altura para investigar. De acordo com os estatutos, teríamos de cancelar a corrida de Singapura tendo em conta essas condições. Isso implicaria que não contasse para o mundial de pilotos. E aí o Felipe Massa teria sido campeão e não o Lewis Hamilton", disse Ecclestone há um mês.Nesse Mundial de 2008, refira-se, Hamilton acabou com 98 pontos, mais 1 do que Felipe Massa, numa corrida ao título que acabou decidida na última volta por conta de uma inesperada ultrapassagem do britânico a Timo Glock, devido a avaria numa das derradeiras curvas. Caso a corrida de Singapura tivesse sido apagada, e mesmo com essa ultrapassagem nos últimos metros em Interlagos, Massa finalizaria com os mesmos 97 pontos e Hamilton terminaria com 92.