Campeão Lewis Hamilton regressa à pista em Silverstone

Lewis Hamilton, seis vezes campeão mundial, regressou esta quarta-feira aos treinos com a Mercedes. No circuito britânico de Silverstone, o piloto britânico voltou a conduzir um carro de Fórmula 1, quase quatro meses depois do início da pandemia do novo coronavírus. A chuva marcou presença e Hamilton realizou algumas voltas no circuito. "É bom estar de regresso", disse o piloto no final.





Estes testes servem também para os pilotos e restante equipa técnica experimentar em pista os novos protocolos de segurança, que estarão em vigor a partir da corrida inicial do Mundial de 2020, que está agendado para 5 de julho na Áustria. Entre máscaras e viseiras, todos respeitaram os limites de segurança durante os dois dias de testes. Na véspera havia sido a vez de Valtteri Bottas de testar os protocolos de segurança.