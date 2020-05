Carlos Sainz: «Ainda tenho um ano importante com a McLaren e estou ansioso por competir»

Depois das equipas terem oficializado as movimentações, foi a vez de Carlos Sainz dizer de sua justiça. O piloto espanhol recorreu às redes sociais para publicar uma mensagem em que refere a sua satisfação pelo novo rumo da sua carreira, juntando-se à Ferrari a partir de 2021, mas não esqueceu que ainda há uma temporada a defender o monolugar da McLaren. Recorde-se que o Mundial de F1 não chegou a arrancar, tendo ainda suspenso, devido à pandemia de coronavírus.





Estoy muy contento de poder anunciar que correré para Scuderia Ferrari en 2021 y del futuro que me espera con el equipo.



Aún tengo por delante un año importante con McLaren Racing y tengo ganas de volver a competir con ellos esta temporada. pic.twitter.com/FLV2iximtn — Carlos Sainz (@Carlossainz55) May 14, 2020

"Estou muito contente por anunciar que vou correr pela Ferrari em 2021 e pelo futuro que me espera. Mas ainda tenho um ano importante com a Maclaren e estou ansioso por voltar a competir com eles ainda esta temporada", pode ler-se na mensagem publicada por Carlos Sainz.Carlos Sainz deixa então a McLaren no final da épca, mudando-se para a Ferrari. Já Daniel Ricciardo deixa a Renault para se juntar à McLaren.