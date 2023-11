Carlos Sainz 'atira-se' à FIA: «A raiva que sinto não vai desaparecer facilmente»

Carlos Sainz voltou a não esconder a frustração em Las Vegas. O piloto espanhol da Ferrarimas vai sair do 12.º lugar na corrida de amanhã, devido uma penalização de 10 lugares que lhe foi imposta pela FIA depois de o seu monolugar ter embatido numa tampa de esgoto que se soltou na estrada durante os treinos de ontem. Sainz reiterou que a culpa do sucedido foi da organização e que por isso não devia ter sido sancionado."A frustração e a raiva que sinto não vão desaparecer facilmente, o que aconteceu fala por si", explicou Sainz este sábado, na conferência de imprensa depois da qualificação. "Havia um problema de segurança no circuito que destruiu o meu carro. Os meus mecânicos demoraram cinco horas a reconstruí-lo. Depois recebemos uma penalização de dez lugares por algo que não tem nada a ver connosco."A penalização aconteceu devido à troca da bateria, um dos componentes do Ferrari que se danificou no incidente que acabaria por cancelar a primeira sessão de treinos livres. "Estou dececionado mas não surpreendido. Este ano mostrou que este desporto pode mudar em várias situações. Surpreende-me que quem faz as regras não tenha o poder para, num caso de força maior, regular sobre algo que é óbvio que não depende nem a equipa nem o piloto."Depois, deixou um recado. "Houve equipas rivais a pressionar para que eu recebesse a penalização, isso surpreende-me um pouco, mas estou neste desporto há tempo suficiente para entender que isto é um negócio, que há muito dinheiro envolvido quando toca a terminar numa posição ou noutra. Estou extremamente dececionado e aborrecido com esta situação. Essa é a palavra. E de mau humor. Esperava mais deste desporto."