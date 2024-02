Carlos Sainz e a chegada de Hamilton à Ferrari: «Tenho opções atrativas para o futuro»

Carlos Sainz admitiu numa entrevista à DAZN que não esperava a contratação de Lewis Hamilton pela Ferrari. No entanto, o piloto espanhol - que vai cumprir em 2024 o último ano de contrato com a escuderia italiana - garante tem opções "muito atrativas" para o futuro."Ninguém no mundo da F1 esperava isto e eu também não. Não é segredo que foi uma surpresa para toda a gente. Claro que me inteirei um bocadinho antes, para me preparar anímica e psicologicamente para o que ia ser anunciado. São coisas da vida, é uma porta que se fecha para muitas outras se abrirem e estou entusiasmado para ver o que me reserva o futuro", contou o piloto.Sobre o que poderá acontecer em 2025, Sainz mostra-se otimista. "Há opções muito atrativas para o futuro. Obviamente a Ferrari é uma escuderia emblemática e desfrutei muito destes anos. Quando és piloto da Ferrari és piloto da Ferrari para sempre. Vou-me embora no final do ano com esse benefício, de ter ganho corridas e conquistado poles, com a sensação de ter cumprido os meus deveres. Mas ainda tenho mais um ano para mostrar e fazer as coisas bem, estou muito contente com a minha etapa aqui na Ferrari. Quero fechá-la da melhor forma possível e depois logo se vê o que acontece."