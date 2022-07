Carlos Sainz garante pole position inédita do GP da Grã-Bretanha

O espanhol Carlos Sainz garantiu este sábado a primeira pole position da carreira. O piloto da Ferrari foi o mais rápido do dia em Silverstone - com o asfalto molhado - e vai largar no Grande Prémio da Grã-Bretanha, amanhã (15h00), da primeira posição.Sainz foi o único piloto a rodar no segundo 40, com uma volta em 1.40,983 minutos. A seu lado na primeira linha da grelha o espanhol vai ter o Red Bull de Max Verstappen (1.41,055), campeão do Mundo em título e atual líder do Mundial.Charles Leclerc, companheiro de equipa de Sainz na Ferrari, ficou colocado na segunda linha (1.41,298), com o Red Bull de Sergio Pérez (1.41,616) a seu lado.O melhor Mercedes na qualificação de hoje foi o de Lews Hamilton, que vai sair da quinta posição.