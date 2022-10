Carlos Sainz Jr. garante 'pole' nos Estados Unidos

O espanhol Carlos Sainz Jr., em Ferrari, garantiu este sábado a pole position para o Grande Prémio dos Estados Unidos, superiorizando-se na qualificação ao colega de equipa Charles Leclerc e Max Verstappen, num trio da frente que ficou separado por menos de um décimo de segundo.Foi mais rápido Sainz, com os seus 1:34.356 minutos, 65 milésimos mais veloz do que Leclerc e 92 do que o já bicampeão Max Verstappen. Apesar de ter sido segundo na qualificação, Leclerc vai sair da 12.ª posição, devido à troca de motor que operou no seu Ferrari.Com a penalização de Leclerc - e de Sergio Perez, que tinha sido quarto na qualificação -, Lewis Hamilton sairá de terceiro, à frente de George Russell (4.º) e Lance Stroll, que levou o seu Aston Martin ao quinto lugar da grelha.