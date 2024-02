Carlos Sainz sobre perder a vaga na Ferrari para Hamilton: «Não é a melhor sensação»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Carlos Sainz foi o principal prejudicado pela transferência bombástica de Hamilton, que vai ocupar a sua vaga na Ferrari, na temporada de 2025. O piloto espanhol marcou presença num evento de kart no circuito de Cremona, onde apresentou a sua nova marca de karts CS55, e em declarações à imprensa, referiu que apesar da situação não se ter desenrolado da melhor maneira, está totalmente comprometido e focado em ajudar a Ferrari a alcançar bons resultados.

"Não é certamente a melhor sensação, é invulgar começar uma nova temporada sabendo que é a minha última com a equipa, mas quando colocar o capacete no Bahrein e entrar na pista, a única sensação que vou sentir é o desejo de conduzir o carro o mais rápido possível, com o objetivo de ser campeão mundial", disse o espanhol à Sky Itália.

"Estou bem, calmo e concentrado no futuro. Sabemos que temos uma temporada muito importante pela frente. Este será o meu último ano na Ferrari e quero dar o meu melhor", completou o piloto de 29 anos.

Sainz, que desejava prolongar o contrato com a Ferrari, não se mostrou surpreendido com a decisão, por conhecer a forma de operar da equipa italiana, mencionando que estava preparado para qualquer eventualidade que pudesse surgir. "Não fiquei desapontado. Experienciando a Ferrari por dentro, já sabia de várias coisas e preparei-me para futuras mudanças com a equipa", explicou.

O vencedor do Grande Prémio de Singapura da última temporada descreveu que está "mais jovem e mais motivado do que nunca" e mostrou-se tranquilo quanto ao futuro. "Sempre dei passos em frente na minha carreira, todos os anos melhorei um pouco mais, essa sempre foi a minha filosofia. Estou consciente do meu valor como piloto, é por isso que estou muito calmo quando olho para o futuro. Coisas boas vão certamente acontecer, mas por agora o meu objetivo é dar o meu melhor pela Ferrari."

Carlos Sainz prepara-se para a quarta e última temporada ligado à Ferrari, onde conquistou 2 vitórias, 5 pole positions e 16 pódios.