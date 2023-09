Carlos Sainz: «Tinha a tranquilidade e o ritmo para fazer o que queria»

Carlos Sainz não cabia em si de contente no final do. O piloto espanhol saiu da pole position e, embora tenha sido muito pressionado ao longo de toda a prova, acabou por garantir o segundo triunfo da carreira."Foi incrível, obrigado por tudo Ferrari, o esforço da equipa foi tremendo para darmos a volta ao nosso início de temporada. Foi preciso melhorar as nossas fraquezas e parar mais cedo do que o planeado. Baixei o ritmo para não dar oportunidades ao George [Russell]", explicou o espanhol."Senti que tinha a tranquilidade e o ritmo para fazer o que queria. Estás sob pressão, mas tive controlo em todos os momentos. Estou muito feliz", acrescentou Sainz.